Matthäus über Alaba: „Weit über 100 Millionen €“

Lothar Matthäus im krone.tv-Interview: Anlässlich seiner Präsentation als Interwetten-Botschafter spricht der Weltfußballer von 1991 mit Michael Fally via „Zoom“ über Salzburg und Rapid („Es scheint wieder ein Alleingang für Salzburg zu werden“), das Foul von Peter Schöttel an den Inter-Legionär Matthäus 1990, die „Ösis“ in der deutschen Bundesliga, Jesse Marsch als möglichem neuen Mönchengladbach-Trainer - und natürlich die Causa David Alaba. Matthäus: „Ich gehe davon aus, dass ein Paket weit über 100 Millionen Euro kostet.“