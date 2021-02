Kate Winslet: Von Kritik an Figur eingeschüchtert

Nach ihrem Erfolg mit „Titanic“ habe die ganze Welt nur über ihren Körper, nicht über ihr Talent gesprochen, verriet Kate Winslet nun. „Es hat mein Selbstvertrauen beschädigt. Ich wollte nicht nach Hollywood gehen, weil ich mich daran erinnere, dass ich dachte: ,Gott, wenn es das ist, was sie in England zu mir sagen, was wird dann passieren, wenn ich dort ankomme?‘“, verriet die Oscarpreisträgerin laut „Bang“ nun dem „Observer“.