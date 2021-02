Trainieren im Freien soll bald wieder möglich sein

Österreichs Breitensport steht mit seinen 15.000 Vereinen Corona-bedingt noch immer still. Bald könnte sich das ändern - unter den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, versteht sich. Sportminister Werner Kogler (Grüne): „Was Trainingsmöglichkeiten für Mannschaftssportarten betrifft, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir demnächst was weiterkriegen im Freien.“ Testen dürfte aber in den meisten Fällen nötig sein.