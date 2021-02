1270 Neuinfektionen und elf weitere Todesfälle

Am Montagvormittag hat der Krisenstab die aktuelle Zahl der Corona-Neuinfektionen bekannt gegeben: Mit Stand 9.30 Uhr wurden demnach genau 1270 Menschen in den vergangenen 24 Stunden positiv getestet. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche waren es 1225 Neuinfektionen.