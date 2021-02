FPÖ wittert „tiefen Staat“ auch in Österreich

FPÖ sieht „tiefen Staat“ in Österreich

Was hat das alles aber nun mit Österreich, der FPÖ und dem Terminkalender von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu tun? Der Kalender beweise laut Hafenecker, dass es einen solchen „tiefen Staat“ in Österreich gebe. So habe man ihm im U-Ausschuss mitgeteilt, dass die Kalender Van der Bellens und seines Kabinettschefs privat seien und dass es keine Back-ups davon gebe. Das sei insofern bemerkenswert, wenn man auf der anderen Seite sehe, dass im Innenministerium des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) „sogar die Gästeliste“ im U-Ausschuss angekommen sei. Das zeige laut Hafenecker, dass für die FPÖ andere Regeln gelten würden als etwa für die ÖVP oder andere Parteien.