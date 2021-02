Yoga auf Sportmatten aus Tiroler Zirbenholz

Material mit vielen positiven Eigenschaften

Zunächst stießen die Prototypen in seinem Bekanntenkreis auf große Begeisterung. So gründete Mähr die Firma „zirbit“. Produziert werden die Matten nun seit Ende November 2019 zum Großteil in Feldkirch (Vorarlberg). Und sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Was auch daran liegen dürfte, dass dem Material sehr positive Eigenschaften nachgesagt werden, wie etwa ein besserer Schlaf oder auch eine entzündungshemmende Wirkung.