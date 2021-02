Neuer Klub: Alabas Kommando löst Spekulationen aus

Über ein Land oder eine Liga, in der er künftig kicken wird, wollte Alaba bei einer Pressekonferenz vor rund einer Woche noch keine Auskunft geben - auch wenn er zuletzt immer wieder auf dem Platz mit Kommandos auf Spanisch zu hören war. So auch nun wieder. Nach der 1:2-Niederlage in Frankfurt titelt die „Bild“: „Verrät dieses Alaba-Kommando den Real-Wechsel?“ Kurz vor der Halbzeitpause schrie der Wiener laut „Vamos“ durch das Stadion.