Pertl: „WM-Silber? Das ist ein bisschen viel!“

Wenig später behielt Adi auch im Finale die Nerven, krönte Österreichs WM-Märchen mit Sensations-Silber. „Bestzeit im ersten Lauf, Silber im WM-Slalom? Das ist ein bisschen viel auf einmal“, konnte es Pertl kaum glauben. Im Weltcup stand er bisher erst einmal auf dem Podest - Rang drei in Chamonix 2020. In der aktuellen Saison musste Pertl im bärenstarken österreichischen Team quasi bis zur letzten Sekunde um den Startplatz kämpfen. Erst ein vierter Platz bei der WM-Generalprobe (wieder in Chamonix!) brachte ihn so richtig ins Gespräch. Und in die Top-15 der Slalom-Weltrangliste. Genau das, also die bessere Startnummer, gab den Ausschlag für ihn und gegen Fabio Gstrein. „Ja, ich musste lange um den Startplatz kämpfen. Dass das alles jetzt so ausgegangen ist, ist einfach unglaublich“, jubelte Pertl.