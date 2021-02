73-Jähriger und Betreuerin erlitten Verbrennungen

Sonntag gegen 14.55 Uhr gerieten in einer Wohnung in Lermoos sowohl eine Couch als auch die Kleidung eines körperlich stark eingeschränkten 73-jährigen Einheimischhen in Brand, Auslöser war vermutlich eine brennende. Zigarette. Die 63-jährige Betreuerin des Mannes, welche den Brand rasch bemerkt hatte, zog diesen von der Couch und konnte in Folge das Feuer löschen.