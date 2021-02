Jetzt liegt der Eisberg voraus und so ziemlich alles am Kapitän. Bundeskanzler Sebastian Kurz muss das schwimmende Tollhaus mit ruhiger Hand vorbeisteuern. Dazu sollte er der Realität ins Auge sehen. Wegschauen und Ablenken helfen nicht. Im Gegenteil. Nach fast 17 Jahren in der Politik und davon seit einem Jahrzehnt in Spitzenfunktionen, weiß Kurz, dass der weitaus größte Teil des Eisbergs immer unter Wasser liegt. Das ist in der Politik nicht anders. Vielleicht lässt sich das Ruder noch herumreißen, bevor es das schöne Schiff in alle seine Einzelteile zerlegt.