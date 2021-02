Eisenerz schafft die Renaissance der Provinz

Für das Leben in einem großen, alten Haus mit Garten nehmen die beiden einiges in Kauf. „Wir pendeln jeden Tag über den Berg, im Winter eben mit Allrad.“ Trotzdem sei es das wert - gerade in Zeiten wie diesen. „Durch Corona hat es ein riesiges Umdenken gegeben“, sagt Niederl. „Hier stören die Ausgangsbeschränkungen nicht so wie in einer kleinen Wohnung.“