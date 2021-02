New Yorks Gouverneur ließ Todeszahlen „einfrieren“

Hintergrund sind zuletzt stark nach oben korrigierte Todeszahlen in Pflegeeinrichtungen. Von 8500 ist die Zahl verstorbener Bewohner auf über 15.000 ausgebessert hochgeschnellt. Seit Bekanntwerden der „eingefrorenen“ Todeszahlen ist der Gouverneur im Defensivmodus. In mehreren Pressekonferenzen wies Cuomo jegliche Manipulationsvorwürfe von sich und von seinem Büro. An den Gesamtzahlen hätte sich nichts geändert. Es habe lediglich Verzögerungen gegeben, die laut seinen Angaben durch Bundesstaaten-Recht gedeckt gewesen seien.