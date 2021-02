Grenzschließung: Tiroler Neos suchen Exitstrategie

Am Freitag tauschte sich der Tiroler Neos-Klubchef Dominik Oberhofer mit Tobias Gotthard, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen im bayerischen Landtag, aus, um am gemeinsamen Ziel in dieser schwierigen Phase festzuhalten: „Die Fronten zwischen Tirol und Bayern sind dermaßen verhärtet, so kann und darf es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Exitstrategie!“