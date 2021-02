Grüne zu ÖVP: „Uns sind Hände nicht gebunden“

Nun soll in Österreich endlich eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft her. Derzeit, erklärt Matejka, ist die Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaft die jeweilige Justizministerin. „Das ist ein politisches Organ“, es wechsle häufig und der Verdacht auf politische Einflussnahme auf Ermittlungen sei naheliegend. „So vorsichtig kann ein Minister gar nicht sein und das schadet letztlich auch dem Vertrauen in die Justiz.“ Ein Bundesstaatsanwalt sei also wünschenswert, sagt Matejka; die Person müsse qualifiziert sein, dürfe nicht aus der Politik kommen und müsse in einem fairen Auswahlverfahren ohne politische Einflussnahme auserwählt werden.