In St. Pölten: Krumböck wird nun neuer VP-Klubchef

Mehr als ein Drittel seines jungen Lebens ist Florian Krumböck bereits in der St. Pöltner VP tätig. In der neuen Legislaturperiode führt er sie jetzt sogar an. Auf Vorschlag von VP-Vizebürgermeister Matthias Adl wurde der 29-Jährige nämlich einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. „Es ist eine große Chance, die Mannschaft führen zu dürfen. Als größte Oppositionspartei kommt uns viel Verantwortung in der Kontrolle der Mehrheitsfraktion zu“, erklärt Krumböck.