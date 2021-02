Temperatursturz als Motivator vor Heim-Event

13 Nationen sind dabei

„Ich bin froh, dass es in den nächsten Tagen etwas wärmer werden sollte und bin hochmotiviert in Wagarin voll anzugreifen. Die 40 Grad Temperaturunterschied vom Abflug in Fuerte bei 26 Grad sowie -14 Grad in München bei der Ankunft waren schon zu spüren“, lacht Schnetzer. Die Konkurrenz hat es jedenfalls in sich: Für den ersten Bewerb am Samstag und Sonntag, die per Livestream online übertragen werden, sind 25 Teams aus 13 Nationen gemeldet.