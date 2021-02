100.000 Personen vor Ausreise aus Tirol überprüft

Seit Beginn der Ausreise-Kontrollen in Tirol am vergangenen Freitag aufgrund der vermehrt aufgetretenen Südafrika-Mutationsfälle wurden an den Grenzen bereits rund 100.000 Personen kontrolliert. 1950 mussten umkehren, weil sie keinen negativen Covid-Test bei sich hatten. Noch am Freitag soll entschieden werden, ob die Maßnahme in die Verlängerung geht.