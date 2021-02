20. Sieg in Folge! Daniil Medwedew steht im Finale

Daniil Medwedew hat seine eindrucksvolle Serie fortgesetzt und ist völlig ungefährdet in sein zweites Major-Endspiel eingezogen. Der als Nummer 4 gesetzte Russe besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag im Halbfinale der Australian Open in Melbourne klar mit 6:4,6:2,7:5. Tsitsipas hatte zuvor Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand eliminiert. Im Endspiel trifft Medwedew am Sonntag (09.30 Uhr MEZ) auf Top-Favorit Novak Djokovic (SRB-1).