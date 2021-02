Nina Proll: Comeback bei „The Masked Singer“

Unterstützung bekommen die drei Ratefüchse am kommenden Montag auf jeden Fall von Nina Proll, die ihr „Masked Singer“-Comeback feiert. In der ersten Staffel im letzten Jahr steckte das „Vorstadtweib“ nämlich unter der Maske der Geistergräfin und schaffte es mit seinen tollen Auftritten sogar bis ins Finale. Und vielleicht hat sie als „Expertin“ in Sachen Maskerade ja den einen oder anderen treffsicheren Tipp parat ...