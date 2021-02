„Sex and the City“: Fortsetzung ohne Mr. Big

Schlechte Nachricht für alle Fans der Kultserie: Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker) charmanter Lover Mr. Big (Chris Noth), dem sie in der Verfilmung von 2008 das Jawort gab, wird laut der Kolumne „Page Six“ in der neuen „Sex and the City“-Serie „And Just Like That…“ keine Rolle spielen und nicht dabei sein.