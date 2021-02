Mehr als 1800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Derzeit werden in Österreich durchschnittlich 250.000 Corona-Tests pro Tag durchgeführt. Durch das hohe Test-Aufkommen kann die Dunkelziffer an Infizierten schneller reduziert und damit die weitere Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) wurden 200.765 Tests durchgeführt, weitere 1818 Corona-Infizierte konnten dabei herausgefiltert werden.