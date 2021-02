Häftling gelang Flucht: Helfer jetzt verurteilt

Schüsse fielen, auf der A1 beim Knoten Steinhäusl in Niederösterreich war dann Endstation - für die Fluchthelfer. Nur sie standen am Donnerstag vor Gericht in St. Pölten. Denn der Häftling, der sich nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum im November 2020 von den begleitenden Justizwachebeamten losreißen konnte, bleibt weiterhin untergetaucht.