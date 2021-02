Salzburg will selbst Virus-Mutationen analysieren

Zur Veranschaulichung: Vergangene Woche zählte Salzburg noch 33 bestätigte Mutationsfälle. Am Montag waren es dann 177, weil die Gesundheitsagentur AGES Ergebnisse nachmeldete. Für einen zeitlichen Analyse-Vorsprung will Salzburg, wie berichtet, die Sequenzierungen selbst in die Hand nehmen. Zwischen dem Land, den Landeskliniken und den heimischen Labors laufen derzeit Gespräche.