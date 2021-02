Angeblicher Novomatic-Deal: WKStA ermittelt nicht

Krainer: Finanzminsterium wolle Kontrolle über Casinos

Der SPÖ-Politiker hatte Ende September seine Anzeige eingebracht. Laut seiner Sachverhaltsdarstellung an die WKStA hatte Krainer vermutet, dass das ÖVP-geleitete Finanzministerium 2018 versucht habe, sich die Kontrolle über die Casinos Austria zu sichern. Die Novomatic sei angesichts ihrer 17,9 Prozent, die sie damals noch an der Casag hielt, das „Zünglein an der Waage“ gewesen, da sie sowohl mit der tschechischen Sazka-Gruppe als auch mit der staatlichen ÖBIB (jetzt ÖBAG) eine Mehrheit in der Casinos-Generalversammlung bilden habe können.