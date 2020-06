Casinos Austria sind nun mehrheitlich tschechisch

Jobabbau bei den Casinos

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass bei den Casinos mehr als ein Viertel aller Jobs abgebaut werden könnten. Dem Aufsichtsrat werden Details des sogenannten ReFIT-Sanierungsprogramms am 8. Juli in einer Sondersitzung präsentiert. Außerdem wurden in der Aufsichtsratssitzung am Freitag vier Personen neu ins Gremium gewählt, teilte Sazka mit. Aufsichtsratschef ist Walter Rothensteiner, der erst am Donnerstag als Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss geladen war, in dem es auch um die Aufklärung von Postenschacher-Vorwürfen geht.