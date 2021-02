Babis-Besuch bei Kanzler Kurz abgesagt

Eine Petition fordert, sich bei der Schulöffnung ein Beispiel an Österreich zu nehmen. In Österreich testen sich Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, mit den sogenannten Nasenbohrertests (Bild oben) selbst. Mit dem Ende der Semesterferien im Westen erfolgt dies ab Montag in allen Bundesländern.