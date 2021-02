Die unmittelbare Heimat liebevoll im Fokus

Laut Nina Gigele (29) geht die Intention ihrer gemeinsam mit Anna Matt (21) verfassten Publikation weit über die – touristisch teilweise schon abgenutzten – Begriffe „Tipps an Gäste geben“ und „Leidenschaft für die Heimat setzen“ hinaus. „Inside the Arlberg“ ist das erste Gemeinschaftsprojekt, welches die gesamte Arlberg-Region und die Menschen, die dort leben, in den Mittelpunkt rückt. Oftmals werden die Gegebenheiten in diesem vielschichtigen alpinen Gebiet als trennend betrachtet und gesehen. Gigele und Matt hingegen erachten sie als gegenseitige Befruchtungen und Ergänzungen: Sie machen den Arlberg zu einer außergewöhnlichen und beeindruckenden Destination im äußersten Westen Tirols.