Eis zu dünn: Paar stürzt ins bitterkalte Wasser

Seit Tagen warnen Behörden und Feuerwehren: Das Eis auf den heimischen Seen ist zu dünn, Eislaufen und Spazierengehen lebensgefährlich. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die all diese Warnungen in den Wind schlagen. So wie ein Pärchen in Podersdorf. Die beiden Burgenländer unternahmen einen Ausflug zum Neusiedler See und betraten das Eis.