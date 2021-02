Ikea-Möbel kann man jetzt auch bei Billa abholen

Neben Nudeln, Obst und anderen Lebensmitteln einfach auch einen neuen Kasten beim Billa-Einkauf mitnehmen? Genau das wird dank einer Kooperation zwischen Ikea und dem REWE-Konzern in Österreich möglich. So können Billy, Malm und Co. bei fast 40 Billa- und Merkur-Filialen im Rahmen des „Click & Collect“-Services abgeholt werden. Supermärkte in Wien sind jedoch nicht dabei.