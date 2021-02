Rapper verhaftet: Demo-Chaos in Katalonien

Schon vor dieser Eskalation am Dienstag gab es Widerstand gegen das Vorgehen gegen den Rapper. In einer Petition von 200 Künstlern, unter ihnen der bekannte Regisseur Pedro Almodóvar und Hollywood-Star Javier Bardem, wurde seine Freilassung gefordert. In Madrid und Barcelona gab es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Demonstrationen gegen das harte juristische Vorgehen.