Radetzky-Kaserne: 29 Soldaten Corona-positiv

29 Coronavirus-Fälle gibt es mittlerweile in Radetzky-Kaserne im niederösterreichischen Horn. Nachdem bereits am Wochenende fünf Soldaten positiv getestet worden waren, wurden am Montag sämtliche Kompanie-Mitglieder getestet. Dabei traten weitere 24 Fälle zutage. 59 weitere Soldaten befanden sich als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.