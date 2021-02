Wie eine dünne Suppe die Welt besser macht

Challenge bedeutet Herausforderung und bezeichnet Wettkämpfe in sozialen Netzwerken. Was die Hipster der Gegenwart können, konnten die Hausfrauen der 1950er-Jahre allemal. Damals allerdings war es nicht die Freude am Wettkampf, sondern der Gedanke des Teilens, der einer der bekanntesten Fastenaktionen zum Durchbruch verhalf. „Bei uns ging es den Familien nach dem Krieg schon wieder besser. In Korea war Hunger und Elend aber allgegenwärtig“, schildert Anita Löffler, Referentin der Aktion Familienfasttag in der Diözese Innsbruck, wie alles begann. Die Katholische Frauenbewegung suchte eine Möglichkeit, den Opfern des Koreakrieges zu helfen. Und sie hatte eine Idee, der sich bald unzählige Frauen anschlossen. „Wir kochen ein schlichtes Essen, eine Suppe mit Brot. Was wir dabei an Haushaltsgeld einsparen, spenden wir“, beschreibt Löffler den ursprünglichen Gedanken. Mittlerweile ist das Projekt dem Kreis der Familie entwachsen und zu einer Gemeinschaftsaktion im großen Stil geworden.