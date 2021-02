Vater und Sohn verweigern Maske: Polizeieinsatz!

Wirbel auch in Kärnten

Zuletzt hatten auch testverweigernden Eltern in Kärnten gegen die neuen Regeln an den Schulen mobil gemacht. In sozialen Netzwerken und über WhatsApp-Gruppen haben sie in den vergangenen Tagen Unterstützer gesucht und Schuldirektoren und Lehrern mit Anzeigen und Klagen gedroht.