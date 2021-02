Einbruchsversuch bei Juwelier

Um kurz vor 1 Uhr in der Früh wurde der Einsbruchsalarm bei dem Geschäft ausgelöst. Obwohl die Täter die Türe nicht aufbrechen konnten, stellte die Polizei bei der anschließenden Begutachtung Einbruchsspuren fest. Kurz darauf hielten die Beamten im Zuge der Fahndung in der näheren Umgebung des Gebäudes zwei Personen an. Ob diese mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen, muss erst bei der Spurenauswertung ermittelt werden.