Skitourengeher stürzte 300 Meter in die Tiefe

Nach der Unfallserie am Wochenende musste die steirische Bergrettung am Montag erneut ausrücken: Ein Tourengeher (Jahrgang 1944) verunfallte in der Schallerrine auf der Hohen Veitsch (Gemeinde St. Barbara). Er stürzte rund 300 Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.