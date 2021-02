Bergrettung gefordert: Vier Verletzte an einem Tag

Die Polizei zieht Bilanz über eine Reihe von Wintersport-Unfällen am Wochenende: Gleich fünf Verletzte beim Rodeln, bei Skitouren und Wanderungen wurden allein am Samstag geborgen, am Sonntag verletzten sich drei Wintersportler auf der Hohen Veitsch bei der Schallerrinne. Der Rettugshubschrauber C17 musste einen 47-jährigen Mürztaler bergen, der bei einer Skitour gestürzt war. Eine 48-jährige Niederösterreicherin mit Schneeschuhen stürzte gleich darauf an der selben Stelle, Einsatzkräfte der Bergrettung transportierten sie mit dem Akja ins Tal.