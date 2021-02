LIVE ab 21 Uhr: Stürzt Liverpool gegen RB Leipzig?

„Die Ergebniskrise haben sie nicht in der Champions League, sondern in der Premier League. Dort haben sie den Titel abgehakt, und ihr Fokus liegt jetzt nur noch auf der Champions League. Sie werden versuchen, die negativen Dinge abzuschütteln“, sagte Leipzigs Cheftrainer vor der Partie (21 Uhr). Gespielt wird in der Puskas Arena in Budapest, da die Engländer aufgrund der strengen Reiserestriktionen nicht in Deutschland einreisen durften. Noch in Leipzig weilend, sah Nagelsmann den Gegner trotz aller Probleme als „leichten Favoriten“. Während sein Team bis auf Emil Forsberg in Bestbesetzung antreten kann, plagen Liverpool seit Wochen Personalprobleme.