LIVE ab 21 Uhr: Barcelona muss gegen Paris SG ran!

Eine zusätzliche Note erhält das Duell durch Gerüchte, wonach sich PSG im Sommer die Dienste von Messi sichern will. Der Vertrag des Argentiniers bei seinem Langzeit-Klub läuft bekanntlich aus. In Frankreich wird spekuliert, dass Paris gehörig Mittel frei machen müsste, um sich Messi leisten zu können. So soll ein Transfer nur dann möglich sein, wenn Jungstar Kylian Mbappe abgegeben wird. Der 22-Jährige soll bei Real hoch im Kurs stehen. In Barcelona betonte Alba eines: „Messi gibt 100 Prozent für Barcelona. Er wird seine Entscheidung am Ende der Saison fällen.“