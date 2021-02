„Patient“ Jantscher sah das alte Sturm-Leiden

Bitter für Sturm, bitter für Jantscher, der bis dahin noch kein Match versäumt hatte und der überragende Mann in der schwarzen Offensive war. „Ein blöder Zeitpunkt, jetzt geht’s in den Heimspielen gegen WAC und Salzburg ans Eingemachte. Aber vielleicht geht die Entzündung ja so schnell weg wie sie gekommen ist“, hofft der 32-Jährige, der einstweilen nur in Patschen auftreten kann.



Drittes Gegentor

Jantscher sah also lädiert auf der Tribüne hockend, wie bei seiner Mannschaft ein altes Leiden gegen den LASK wieder akut wurde. Wie schon gegen Rapid und Altach schlug es in der 45. Minute ein - zum dritten Mal geriet man Sekunden vor dem Pausenpfiff in Rückstand.