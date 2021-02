Der letzte echte Bulle im Stall

Regelmäßig Bundesliga



Sollte es nicht dazu kommen, ist ein Weggang in Form einer Leihe möglich. Schließlich will Seiwald regelmäßig in der Bundesliga spielen. Sein Plan A ist aber Salzburg. „Wenn ich so weitermache, werde ich sicher bald wieder oben eine Chance bekommen“, grinst der Kuchler.