Das Coronavirus schlägt vor allem in den Altenheimen zu. Mehr als 40 Prozent der Todesopfer werden in solchen Einrichtungen gemeldet - auch, weil es nicht gelungen ist, die Häuser zu schützen. Jetzt ist eine Diskussion entbrannt, die so kommen musste: Wie umgehen mit Pensionisten, die bereits geimpft sind? Ingrid Korosec hat dazu eine klare Meinung. Sie sagt: "Wer geimpft ist, muss raus aus der Isolation. Ein Besuch pro Woche ist auf Dauer einfach zu wenig! Dafür haben sich die Senioren ja impfen lassen!" Bislang gilt die Regel: ein Besuch pro Woche pro Bewohner.