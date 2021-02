Kim Kardashian: Kendall lüpft für sie ihr Höschen!

Kim, Kylie und Kendall in Unterwäsche

Kim Kardashian selbst zeigt sich mit ihren Schwestern - auch Kosmetik-Mogulin Kylie Jenner hat für sie die Oberbekleidung abgelegt - auf zwei Fotos. Einmal in roter und einmal in weißer Unterwäsche. Mehr muss sie bei dem Einsatz von Kendall wohl nicht mehr tun!