Erfolg in Night Session: Nadal im Achtelfinale!

Gegen den bisher ohne Satzverlust gebliebenen Nadal ist Fognini aber Außenseiter. „Ich muss mich noch weiter verbessern, aber ich bin in der zweiten Woche, das ist die Hauptsache für mich“, erklärte Nadal in der wegen des Lockdowns leeren Rod Laver Arena. „Das Gefühl ist komplett anders. Aber man darf nicht vergessen, in welchen Zeiten wir leben. Ich hoffe, dass die Fans während des Turniers wieder zurückkommen“, sagte der 20-fache Major-Sieger nach dem letzten Match des sechsten Tages.