ÖVP fordert jetzt Aufklärung von Korruptionsjägern

Die ÖVP geht nach dem Aufkommen der Vorwürfe gegen ihren Finanzminister Gernot Blümel in die Offensive: In einer parlamentarischen Anfrage an das Justizministerium will die Abgeordnete Michaela Steinacker Genaueres zur Vorgehensweise der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um die Hausdurchsuchung beim Beschuldigten in der Novomatic-Causa wissen und: „Wer trägt für die Verfehlungen die Verantwortung und was sind die Konsequenzen?“