Gmundner Käse-Produktion läuft nun schrittweise an

174 Kilometer trennen Haag in Oberbayern und Gmunden am Traunsee - und doch verbindet beide Städte mehr als man meinen mag: Das deutsche Milchwerk Jäger und die Gmundner Molkerei machen nämlich bei der Produktion von Pasta-Filata-Käse gemeinsame Sache. Die Produktion läuft nun in Oberösterreich an.