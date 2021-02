Krankenschwester überlebt und fährt zum Dienst

Unglaublich, aber war: Rebecca Benson half in ihrem Krankenhaus, Verletzte einer der größten Massenkarambolagen in der Geschichte Texas zu versorgen. Was die Story so besonders macht: Die Krankenschwester gehörte selbst zu den über 100 Unfallopfern. Sie war aus ihrem Autowrack gekrabbelt und hatte sich direkt zur Arbeit fahren lassen.