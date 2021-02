Messerangriff auf Lkw-Fahrer: Täter geschnappt

Der Lkw wurde durch mehrere Streifen verfolgt und der Beschuldigte konnte an der Kreuzung Linzer Straße mit der Humerstraße in Hörsching gestoppt und festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 52-jährigen rumänischen Staatsbürger. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Der 44-Jährige erlitt durch die Tat eine Schnittverletzung an der linken Hand. Der 52-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.