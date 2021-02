Asbest-Gutachten: Bürgerinitiative mit viel Kritik

Expertisen der Initiative „nicht berücksichtigt“

Während die Bürgermeister „Klarheit“ sehen und sich Betreiber Minex bestätigt sieht, übt die Bürgerinitiative Kritik: „Das Gutachten basiere auf Unterlagen, welche ausschließlich von der Minex selbst (bzw. in deren Auftrag) und den befassten Behörden erstellt wurden“, heißt es. „Die von unserer Bürgerinitiative gemeinsam mit Fachleuten in das Verfahren eingebrachten Expertisen sowie der Letztstand im UVP-Verfahren wurden hingegen NICHT berücksichtigt, wiewohl dies sogar in den Gemeinderäten Knittelfeld und Spielberg gefordert und beschlossen wurde.“