Asbest-Gutachten für umstrittenes Werk liegt vor

Wie hoch ist die Belastung durch Asbestfasern, wenn das Verhüttungswerk in Zeltweg in Betrieb ist? Um diese Frage gibt es seit Jahren Diskussionen. Fünf Aichfeld-Gemeinden haben 2020 ein Gutachten in Auftrag gegeben, das nun vorliegt. Demnach sei „bei Einhaltung aller Vorgaben“ kein Gefährdungspotenzial vorhanden.