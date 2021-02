Serie an Pannen und Krisen: ÖVP in der Bredouille

Die ÖVP rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz hat schon bessere Zeiten erlebt. Die so erfolgsverwöhnten Türkisen stecken nach einer regelrechten Pannen- und Krisenserie in der Bredouille. Der grüne Koalitionspartner weiß nicht so recht, wie er mit dieser ungewohnten Situation umgehen soll.